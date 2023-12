Découverte Nature en famille avec enfants de 2 à 10 ans Parc Montsouris Paris, 21 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 21 janvier 2024

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 03 mars 2024

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 17 mars 2024

de 10h00 à 12h00

.Public enfants adolescents. A partir de 2 ans. payant

35 € pour un duo 1 enfant /1 parent.

+ 5€ l’enfant sup + 10€ l’adulte sup.

Balade Nature & Montessori.

Les dimanches en famille proposent aux parents et leurs enfants de 2 à 10 ans des expériences Nature pour leur permettre de vivre ensemble des aventures riches et complices au cœur de 2 lieux parisiens les dimanches de 10 h à 12h.

Au programme :

Aventure et Apprentissages avec les secrets de Dame Nature distillés au grès des rencontres végétales ou animales, en fonction du moment et des besoins de chacun. Éveiller les curiosités, entretenir ( ou réveiller ;) l’émerveillent, créer l’envie d’aller plus loin dans l’exploration.

Moment questions Nature et une pause Yoga Nature.

Jeux et contes sur la Nature. Une façon ludique, sensorielle et expérimentale de découvrir les comportements de la faune et la flore à chaque saison. Et pouvant donner lieu à de grands moments de fous rires.

-Des Ateliers Créatifs 100% Nature à 4 mains. Petits et grands se font plaisir à fabriquer ensemble, toujours en fonction de la saison, des créations issues de la Nature ..Sirop de pin, Peinture végétale, Mangeoires, Bijoux végétaux, Mobil végétal, Cadeaux 100% nature…

Organisée par Anne-Jeanne • Educatrice Nature/Educatrice Montessori

Parc Montsouris 2 Rue Gazan, 75014 Paris 75014 Paris

Contact : https://www.eco-nature.org/experience/dimanche-en-famille-1 https://www.eco-nature.org/experience/dimanche-en-famille-1

Anne Jeaane Sortie Nature pour enfants