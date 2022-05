Découverte mycologique Longpont, 29 octobre 2022, Longpont.

Découverte mycologique Longpont

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 17:00:00

Longpont Aisne Longpont

Accompagnés par la Société Mycologique de Château-Thierry et de l’Omois, partez à la recherche de divers champignons à travers bois. Puis place à la détermination et la présentation des espèces récoltées. Les champignons n’auront plus de secret pour vous. A partir de 9 ans.

Accompagnés par la Société Mycologique de Château-Thierry et de l’Omois, partez à la recherche de divers champignons à travers bois. Puis place à la détermination et la présentation des espèces récoltées. Les champignons n’auront plus de secret pour vous. A partir de 9 ans.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/decouverte-mycologique

Accompagnés par la Société Mycologique de Château-Thierry et de l’Omois, partez à la recherche de divers champignons à travers bois. Puis place à la détermination et la présentation des espèces récoltées. Les champignons n’auront plus de secret pour vous. A partir de 9 ans.

OTRV

Longpont

dernière mise à jour : 2022-05-02 par