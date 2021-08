Montamisé Commune de Montamisé Montamisé, Vienne Découverte musiques et danse traditionnelles Commune de Montamisé Montamisé Catégories d’évènement: Montamisé

Vienne

Découverte musiques et danse traditionnelles Commune de Montamisé, 17 septembre 2021, Montamisé. Découverte musiques et danse traditionnelles

Commune de Montamisé, le vendredi 17 septembre à 18:00

### Grâce à l’association Trad’éHop, venez découvrir les instruments de musique et les danses traditionnelles. L’atelier se fera en deux temps : une première partie consacrée à la découverte et à l’initiation, et ensuite un petit bal sera proposé sur la Place.

Gratuit. Sur inscription pour l’initiation.

Grâce à l’association Trad’éHop, venez découvrir les instruments de musique et les danses traditionnelles. Commune de Montamisé Place des Tamisiers 86360 Montamisé Montamisé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T21:00:00

