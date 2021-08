Villers-lès-Nancy Église Saint-Fiacre Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy Découverte musicale de l’orgue par les Amis de l’orgue Église Saint-Fiacre Villers-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy

Découverte musicale de l’orgue par les Amis de l’orgue Église Saint-Fiacre, 18 septembre 2021, Villers-lès-Nancy. Découverte musicale de l’orgue par les Amis de l’orgue

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Fiacre

### L’association des amis de l’orgue de l’église Saint-Fiacre propose aux visiteurs de découvrir cet instrument étonnant aux sonorités étincelantes. L’orgue fut mis en place dans la tribune de l’église Saint-Fiacre de Villers-lès-Nancy en octobre 1993. Alfred Wild, facteur d’orgues à Gottenhouse-Saverne (Bas-Rhin) a réalisé ce magistral instrument, de style baroque, de 30 jeux, logé dans un buffet en chêne massif, embelli par des moulures et des sculptures, dans l’esthétique du XVIIIème siècle. À l’appel de l’évêque, l’orgue de Saint-Fiacre a émis ses premiers sons sous les doigts experts du regretté Pierre Cortellezzi, organiste de la Cathédrale de Nancy, lors de la dédicace et de la bénédiction, le dimanche 19 décembre 1993, à 11 heures.

Gratuit. Entrée libre. Visite commentée toutes les demi-heures. Durée de la visite : 20 minutes.

L’association des amis de l’orgue de l’église Saint-Fiacre propose aux visiteurs de découvrir cet instrument étonnant aux sonorités étincelantes. Église Saint-Fiacre Rue Saint-Fiacre, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy Autres Lieu Église Saint-Fiacre Adresse Rue Saint-Fiacre, 54600 Villers-lès-Nancy Ville Villers-lès-Nancy lieuville Église Saint-Fiacre Villers-lès-Nancy