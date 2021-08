Vitry-le-François Collégiale Notre-Dame de l'Assomption Marne, Vitry-le-François Découverte musicale de l’orgue de chœur de la collégiale Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Découverte musicale de l’orgue de chœur de la collégiale Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, 19 septembre 2021, Vitry-le-François. Découverte musicale de l’orgue de chœur de la collégiale

Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, le dimanche 19 septembre à 15:30 Gratuit. Entrée libre.

Après la découverte de l’église, nous vous invitons à profiter encore des lieux quelques instants pour écouter la voix de l’orgue de chœur sous la conduite d’Alain Boulant. Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Place d’Armes, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Collégiale Notre-Dame de l'Assomption Adresse Place d'Armes, 51300 Vitry-le-François Ville Vitry-le-François lieuville Collégiale Notre-Dame de l'Assomption Vitry-le-François