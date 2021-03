Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins DÉCOUVERTE MÉDITATIVE ET LUDIQUE Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Une belle découverte énergétique de la forêt de la Pierre Attelée de SAINT-BREVIN.

C’est une réelle connexion avec la nature toujours avec une pensée pour la préservation de l’environnement.

– Un partage avec le cœur

– Un moyen de communiquer avec les arbres et le menhir

– Un nouveau regard, une attention différente envers la forêt après cet atelier

– Un ressourcement, une connexion avec la nature Groupes de 6 à 10 personnes selon les normes COVID.

Pensez à ramener votre masque et votre gel hydroalcoolique.

