Découverte ludique, explications et expérimentations de l’hypnose Ranchal Ranchal Catégories d’évènement: Ranchal

Rhône

Découverte ludique, explications et expérimentations de l’hypnose Ranchal, 19 mars 2022, Ranchal. Découverte ludique, explications et expérimentations de l’hypnose Ranchal

2022-03-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-19

Ranchal Rhône Ranchal Découverte de la discipline avec Magali SOUBRAY, praticienne en hypnose Ericksonienne. +33 6 85 91 65 62 Ranchal

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Office de Tourisme du Beaujolais Vert – Lac des sapins

Détails Catégories d’évènement: Ranchal, Rhône Autres Lieu Ranchal Adresse Ville Ranchal lieuville Ranchal Departement Rhône

Ranchal Ranchal Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ranchal/

Découverte ludique, explications et expérimentations de l’hypnose Ranchal 2022-03-19 was last modified: by Découverte ludique, explications et expérimentations de l’hypnose Ranchal Ranchal 19 mars 2022 Ranchal rhône

Ranchal Rhône