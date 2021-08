Nouâtre Rue Pierre Cantault Indre-et-Loire, Nouâtre Découverte ludique du village de Noyers Rue Pierre Cantault Nouâtre Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

le dimanche 19 septembre à Rue Pierre Cantault Rendez-vous rue Pierre Cantault | Stationnement à l’entrée du village | Port du masque obligatoire en intérieur | Plus de renseignements : Mairie de Nouâtre ou nogastrum@gmail.com

Cette visite organisée par l’Association Nogastrum vous permettra de découvrir d’une manière insolite la riche histoire du village de Noyers en poussant des portes habituellement fermées au public. Rue Pierre Cantault Rue Pierre Cantault, 37800 Noyers Nouâtre Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

