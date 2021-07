Trois-Fontaines-l'Abbaye Abbaye de Trois-Fontaines Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye Découverte ludique du parc de l’abbaye Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Trois-Fontaines-l'Abbaye

Découverte ludique du parc de l’abbaye Abbaye de Trois-Fontaines, 19 septembre 2021, Trois-Fontaines-l'Abbaye. Découverte ludique du parc de l’abbaye

Abbaye de Trois-Fontaines, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Découvrez le parc de l’Abbaye cistercienne fondée par Bernard de Clairvaux grâce à un jeu de piste. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir, en visite libre, ce patrimoine cistercien, fondé il y a 900 ans par Bernard de Clairvaux. Les plus jeunes seront invités à participer à un jeu de piste. Une façon ludique de lever le voile sur les mystères que cache l’abbaye.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez le parc de l’Abbaye cistercienne fondée par Bernard de Clairvaux grâce à un jeu de piste. Abbaye de Trois-Fontaines Place du château, 51340 Trois-Fontaines-l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye Autres Lieu Abbaye de Trois-Fontaines Adresse Place du château, 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye Ville Trois-Fontaines-l'Abbaye lieuville Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye