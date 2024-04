DECOUVERTE LUDIQUE DU CHATEAU BALADE FAMILIALE Castries, samedi 20 avril 2024.

DECOUVERTE LUDIQUE DU CHATEAU BALADE FAMILIALE Castries Hérault

DECOUVERTE LUDIQUE DU CHATEAU BALADE FAMILIALE

DECOUVERTE LUDIQUE DU CHATEAU BALADE FAMILIALE

Pour les vacances de printemps, la ville de Castries propose une visite inédite de son château, adaptée aux enfants et à leur famille. À travers les souvenirs historiques et imaginaires des ancêtres de la famille de La Croix de Castries, le parcours propose de déambuler dans différentes salles, en compagnie d’une habituée des lieux.

En remontant le temps, les visiteurs pourront découvrir, et qui sait, peut-être apercevoir, les créatures fantastiques qui ont forgé la légende du château.

MERCREDI 17 ET SAMEDI 20 AVRIL A 16H30

Rendez-vous devant le square Coste, rue du Château.

Sur réservation en ligne 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:30:00

fin : 2024-04-20 17:15:00

Rue du Château

Castries 34160 Hérault Occitanie

L’événement DECOUVERTE LUDIQUE DU CHATEAU BALADE FAMILIALE Castries a été mis à jour le 2024-04-08 par OT MONTPELLIER