_Le dispositif pédagogique « découverte ludique des métiers de l’architecture » proposé par la MAV PACA s’adresse aux collégiens des académies d’Aix-Marseille et de Nice, en partenariat avec la Région SUD._ _Cette action consiste en la rencontre d’un profesionnel et d’une classe (de la maternelle au lycée) pour parler des métiers._ **En quoi consiste ce dispositif ?**

Ce projet a pour objectif de permettre aux futurs actifs de mieux appréhender les métiers liés à l’architecture, la construction et à l’aménagement. Spécifiquement dédié à des collégiens de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce projet met l’accent sur les métiers identifiés comme « en tension » au niveau régional souvent méconnus de ce jeune public dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme, le paysage et le BTP (cf. Etude de l’ORM PACA 2018 : [https://www.orm-paca.org/Quels-enjeux-et-preconisations-pour-les-metiers-en-tension-en-region-Tome-1](https://www.orm-paca.org/Quels-enjeux-et-preconisations-pour-les-metiers-en-tension-en-region-Tome-1)). Ce projet est une collaboration entre des professeurs et des professionnels du milieu de l’architecture qui organisent ensemble trois interventions auprès les élèves (durée d’une intervention : de 1h à 1/2 journée). **En quoi ce projet se distingue-t-il des autres projets pédagogiques ?**

L’originalité de ce projet réside dans l’utilisation de jeux pédagogiques ludiques adaptés pendant les interventions des professionnels auprès des élèves, soit comme une simple activité, soit comme finalité de l’action (ex : personnalisation ou création d’un jeu).

A l’issue des trois interventions, les élèves auront produit une restitution témoignant de leur rencontre. **Comment y participer?**

– Les enseignants de collège doivent s’inscrire auprès de la DAAC de leur rectorat.

– les profesionnels qui souhaitent intervenir auprès des collégiens doivent se signaler auprès de la MAV PACA ([contact@mavpaca.fr](mailto:contact@mavpaca.fr))

Gratuit

Intervention de professionels de l’architecture-urbanisme-aménagement-paysage auprès d’élèves pour parler des métiers en tension dans le secteur de l’architecture Maison de l’architecture et de la ville PACA 12 Bd Théodore Thurner 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

