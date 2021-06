La Londe Maison normande,parc de la Mairie La Londe, Seine-Maritime Découverte ludique de curiosités londaises -Qui suis-je? Où suis-je? Maison normande,parc de la Mairie La Londe Catégories d’évènement: La Londe

Seine-Maritime

Découverte ludique de curiosités londaises -Qui suis-je? Où suis-je? Maison normande,parc de la Mairie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Londe. Découverte ludique de curiosités londaises -Qui suis-je? Où suis-je?

Maison normande, parc de la Mairie, le samedi 18 septembre à 14:30 sur inscription préalable

Jeu ouvert à tous Maison normande,parc de la Mairie 133 rue samson lepesqueur La Londe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Londe, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison normande,parc de la Mairie Adresse 133 rue samson lepesqueur Ville La Londe lieuville Maison normande,parc de la Mairie La Londe