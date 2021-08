Isle-Aumont Église Saint-Pierre Aube, Isle-Aumont Découverte libre ou guidée de l’église d’Isle-Aumont Église Saint-Pierre Isle-Aumont Catégories d’évènement: Aube

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### L’église Saint-Pierre, classée au titre des Monuments historiques, ouvre exceptionnellement ses portes. À l’intérieur de l’église, découvrez du mobilier classé ainsi que huit sarcophages mérovingiens. La butte sur laquelle est construite l’église est historique, et la datation de cette dernière s’étend du Xe siècle au XIXe ! Une visite guidée est également possible.

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour la visite guidée.

Église Saint-Pierre Place Jean Scapula, 10800 Isle-Aumont Isle-Aumont Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

