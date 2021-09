Vierzon Musée municipal des fours banaux Cher, Vierzon Découverte libre Musée municipal des fours banaux Vierzon Catégories d’évènement: Cher

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Vous pourrez également voir, les horloges du Beffroi dont la plus ancienne date de 1436, des statues en bois polychrome datant du XVème siècle représentant les quatre Evangélistes, une maquette de Vierzon au Moyen-âge, la Tour de l’arsenal.

Entrée libre.

Visite libre de ce musée aménagé autour de deux fours datant du XVème siècle et uniques en région Centre. Musée municipal des fours banaux 7 rue du Château, 18100 Vierzon Vierzon Cher

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

