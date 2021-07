Bordeaux Église Saint-Bruno Bordeaux, Gironde Découverte libre d’une église dédiée au fondateur de l’Ordre des Chartreux Église Saint-Bruno Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Venez découvrir cette première église baroque de Bordeaux, consacrée il y a plus de 400 ans. Consacrée en 1620, ancienne chapelle d’un couvent de Chartreux, elle fut la première église baroque de Bordeaux. Le visiteur peut y contempler un certain nombre d’oeuvres d’arts remarquables. Des panneaux comportant des photographies sont consultables. On y trouve toutes les explications sur l’architecture du bâtiment et les orgues, ainsi que sur les sculptures ou tableaux.

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Bruno Rue François-de-Sourdis, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

