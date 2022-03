Découverte libre d’un jardin respectueux de la biodiversité Terre de rêves Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Découverte libre d'un jardin respectueux de la biodiversité

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Terre de rêves

Le jardin se compose de plusieurs parties, à savoir, le potager, le verger, le coin des plantes médicinales, les fleurs, les prairies naturelles. Chacune s’invite chez l’autre en un joyeux mélange exubérant. Des “niches” écologiques sont laissées un peu partout, afin de favoriser la biodiversité. De multiples bancs sont à disposition du visiteur, afin qu’il puisse prendre un temps d’observation, voire d’imprégnation de l’énergie calme et bucolique des lieux.

entrée libre

Le visiteur pourra se promener librement dans notre jardin respectueux de la biodiversité et nous serons présents pour toute information relative à notre mode de gestion (permaculture) des lieux. Terre de rêves 17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Saint-Mihiel Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:00:00

Terre de rêves
17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est

Découverte libre d'un jardin respectueux de la biodiversité Terre de rêves 2022-06-04

