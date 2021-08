Stenay Musée de la Bière Meuse, Stenay Découverte libre des arts et traditions brassicoles Musée de la Bière Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Bière Gratuit. Entrée libre.

Profitez de ces deux jours pour venir découvrir gratuitement l’histoire de la bière, des origines (-12 000 ans) à nos jours. Musée de la Bière 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

