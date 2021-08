Neufchâteau Ancienne chapelle du couvent des Dames Augustines et ancien Tribunal Neufchâteau, Vosges Découverte libre de l’ancien Tribunal du centre de Neufchâteau Ancienne chapelle du couvent des Dames Augustines et ancien Tribunal Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

### La visite de l’ancien Tribunal, construit au début du XIXe siècle, dans l’ancien couvent des Augustines, permet de découvrir un lieu où fut rendue la justice pendant plus de deux siècles. Vous y trouverez également le mobilier conservé, à l’image des fauteuils du président et des juges, datés du début du XIXe siècle et inscrits au titre des Monuments historiques.

Gratuit. Entrée libre.

La visite de l'ancien Tribunal, construit au début du XIXe siècle, dans l'ancien couvent des Augustines, permet de découvrir un lieu où fut rendue la justice pendant plus de deux siècles. Ancienne chapelle du couvent des Dames Augustines et ancien Tribunal Place Jeanne d'Arc, 88300 Neufchâteau Neufchâteau Vosges

