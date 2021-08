Novion-Porcien Musée Guerre et Paix en Ardennes Ardennes, Novion-Porcien Découverte libre de la réalité des conflits passés dans les Ardennes Musée Guerre et Paix en Ardennes Novion-Porcien Catégories d’évènement: Ardennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Guerre et Paix en Ardennes Tarif préférentiel. Achat sur place. Durée : 2h.

Les entrées seront exceptionnellement proposées à un tarif préférentiel pour découvrir la collection permanente du musée. Musée Guerre et Paix en Ardennes Impasse du Musée, 08270 Novion-Porcien Novion-Porcien Ardennes

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

