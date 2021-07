Thionville Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz Moselle, Thionville Découverte libre de ce chef-d’œuvre du génie français Pont-écluse Sud du Couronné d’Yutz Thionville Catégories d’évènement: Moselle

### Visitez ce pont-écluse, bâtiment issus du savoir-faire de l’ingénierie militaire et découvrez l’exposition qui est présentée. D’écouvrez l’exposition « Thionville prend des couleurs », avec des photographies colorisées de Pascal Bertrand. Un stand d’information sur le Patrimoine sera présent, tenu par la SHAL – section de Thionville (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine).

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

