Un livret historique sera offert. Ce domaine situé en bordure du lac, propriété de la Fondation Mérieux, comprend deux principaux corps de bâtiment : la maison, proche du rivage, bâtiment du XVe siècle et le centre de conférence des Pensières.

Inscription obligatoire office du tourisme, 25 personnes par visite (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Projection film de présentation de la Fondation Mérieux, promenade dans le parc jusqu’au lac, découverte du manoir. Fondation mérieux 31, Vieille route des Pensières, 74290 Veyrier-du-Lac Veyrier-du-Lac Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:15:00

