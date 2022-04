Découverte Les Mots du Clic – Le fleuve et son île, Léonie Pondevie Stimultania Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

le jeudi 7 avril à 12:30

**Chaque premier jeudi du mois, nous vous invitons à découvrir l’outil LES MOTS DU CLIC en participant à une session de jeu à partir des œuvres exposées à Stimultania Strasbourg.** Venez découvrir l’exposition Le Fleuve et son île de Léonie Pondevie en jouant avec LES MOTS DU CLIC et plongez dans l’univers de cette artiste. Rendez-vous à Stimultania avec votre pique-nique, nous jouerons de manière conviviale durant le temps du repas. Quel regard porter sur une image ? Photographie d’art, de presse ou publicitaire. Imprimée, affichée, projetée. Comment en parler ? Comment analyser sa construction et sa destination ? Le jeu LES MOTS DU CLIC a été créé par Stimultania pour questionner le regardeur. Il est à la fois un jeu d’observation, d’interprétation, d’acquisition de vocabulaire et de réflexion citoyenne. Constitué de 94 cartes-mots illustrées, LES MOTS DU CLIC accompagne les joueurs dans l’élaboration d’une critique d’image photographique, de l’observation de sa forme jusqu’aux engagements artistiques du photographe. Espace de libre parole et d’écoute, LES MOTS DU CLIC initie un moment d’échange, de négociation et d’affirmation de soi dans le cadre d’un projet commun. Pour nous organiser au mieux, merci de nous signaler votre participation : [mediation-strasbourg@stimultania.org](mailto:mediation-strasbourg@stimultania.org)

entrée libre

Stimultania 33 rue kageneck Strasbourg

2022-04-07T12:30:00 2022-04-07T13:30:00

