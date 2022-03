Découverte légumineuses : Atelier cuisine Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Découverte légumineuses : Atelier cuisine Perche en Nocé, 20 avril 2022, Perche en Nocé. Découverte légumineuses : Atelier cuisine Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé

2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-20 17:00:00 Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé Orne Les pois chiches, lentilles, haricots rouges … sont des aliments que vous cuisinez peut ou pas assez ! Venez découvrir l’intérêt d’introduire plus de légumineuses dans votre assiette. Cet atelier cuisine vous permettra de découvrir ces aliments produits dans le Perche dans tous leurs états. Vous serez aux fourneaux pour confectionner des recettes simples et facilement reproductibles chez vous. Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10 Les pois chiches, lentilles, haricots rouges … sont des aliments que vous cuisinez peut ou pas assez ! Venez découvrir l’intérêt d’introduire plus de légumineuses dans votre assiette. Cet atelier cuisine vous permettra de découvrir ces aliments… Les pois chiches, lentilles, haricots rouges … sont des aliments que vous cuisinez peut ou pas assez ! Venez découvrir l’intérêt d’introduire plus de légumineuses dans votre assiette. Cet atelier cuisine vous permettra de découvrir ces aliments produits dans le Perche dans tous leurs états. Vous serez aux fourneaux pour confectionner des recettes simples et facilement reproductibles chez vous. Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10 Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Maison du Parc Courboyer Ville Perche en Nocé lieuville Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

Découverte légumineuses : Atelier cuisine Perche en Nocé 2022-04-20 was last modified: by Découverte légumineuses : Atelier cuisine Perche en Nocé Perche en Nocé 20 avril 2022 Orne Perche en Nocé

Perche en Nocé Orne