ST YRIEX SUR CHARENTE, le samedi 9 octobre à 10:30

Activité fitness chorégraphiée avec chaussures à rebonds.

Participation libre et gratuite

Activité sportive avec Chaussures à rebonds ST YRIEX SUR CHARENTE Maison des sports, Domaine de la Combe 16710 St Yriex sur Charente

2021-10-09T10:30:00 2021-10-09T12:00:00

ST YRIEX SUR CHARENTE Adresse Maison des sports, Domaine de la Combe 16710 Ville St Yriex sur Charente