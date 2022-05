Découverte Jeux Vidéo, 15 juin 2022, .

Découverte Jeux Vidéo

2022-06-15 15:00:00 – 2022-06-15 17:00:00

EUR Vous êtes fan de jeux vidéo ou vous souhaitez vous initer ? En jouant, on stimule sa curiosité, on travaille ses réflexes… mais surtout on s’amuse beaucoup.

Venez tester des jeux vidéo récents et familiaux sur PS5, PS4, Switch, Xbox One et ordinateurs gaming.

Deux séances : 15h et 16h

Médiathèque l’Ecume des Jours

dernière mise à jour : 2022-05-05 par