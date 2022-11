DÉCOUVERTE JEUX DE SOCIÉTÉ Murles Murles Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Murles Découverte jeux de société

L’association Corpus Anima vous propose de découvrir les nouveaux jeux OIKA OIKA.

Merci de confirmer votre présence et le nombre de personnes avant le 1er décembre 2022 à : corpusanima34@gmail.com Découverte jeux de société

