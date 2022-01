Découverte jeux compétitifs ou jeux coopératifs ? Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Découverte jeux compétitifs ou jeux coopératifs ? Ludothèque 2 rue victor Delbos Figeac

2022-03-04 10:00:00 – 18:30:00

Figeac Lot Les jeux coopératifs sont des jeux dans lesquels les joueurs jouent collectivement, sans compétition, afin de poursuivre un objectif commun. Soit l’ensemble des joueurs gagnent s’ils atteignent le but à atteindre, soit ils perdent tous ensemble si ce n’est pas le cas. Ils se définissent en opposition aux jeux compétitifs dans lesquels l’objectif d’un joueur se réalise au détriment des autres joueurs. Venez découvrir, jouer, et donner votre avis

Pour qui : tout public/ famille Présenté par la Ludothèque

de Figeac / Fédération

Partir ludo.fedepartir@orange.fr +33 6 72 68 50 52 @féderation partir Figeac

Ludothèque 2 rue victor Delbos Figeac

Lieu Figeac Adresse Ludothèque 2 rue victor Delbos

