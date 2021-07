Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, Somme Découverte itinérante de la vélomaritime pour sensibiliser à la protection de l’environnement Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

Somme

2021-07-06

Cayeux-sur-Mer Somme Cayeux-sur-Mer Cleanwalk : Ramassage collectif de déchets avec une réflexion sur la gestion des déchets et la loi des 5 R. Durée : 2 heures Fresque du climat : Fresque à réalise en groupe pour comprendre l’origine et les conséquences du dérèglement climatique. Durée : 2 heures 30 (sous réserve de la validation avec la mairie) treevelers@gmail.com +33 6 32 24 96 50 Cleanwalk : Ramassage collectif de déchets avec une réflexion sur la gestion des déchets et la loi des 5 R. Durée : 2 heures Fresque du climat : Fresque à réalise en groupe pour comprendre l’origine et les conséquences du dérèglement climatique. Durée : 2 heures 30 (sous réserve de la validation avec la mairie) pixabay dernière mise à jour : 2021-06-30 par

