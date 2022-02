Découverte insolite de Tergnier Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Découverte insolite de Tergnier Tergnier, 28 juin 2022, Tergnier. Découverte insolite de Tergnier Tergnier

2022-06-28 – 2022-08-27

Tergnier Aisne Tergnier 0 0 0 Le Foto Club Tergnier vous invite du 28 juin au 27 août à découvrir la ville d’une façon insolite.

Le principe? À vous de deviner quels lieux, quels bâtiments se cachent derrière ces coins et petits recoins photographiés.

Lancez-vous dans une belle et surprenante déambulation à travers Tergnier ! Gratuit

Vernissage le mardi 28 juin à 18h00 Informations au 03 23 37 25 26 Le Foto Club Tergnier vous invite du 28 juin au 27 août à découvrir la ville d’une façon insolite.

Le principe? À vous de deviner quels lieux, quels bâtiments se cachent derrière ces coins et petits recoins photographiés.

Lancez-vous dans une belle et surprenante déambulation à travers Tergnier ! Gratuit

Vernissage le mardi 28 juin à 18h00 Informations au 03 23 37 25 26 +33 3 23 37 25 26 Le Foto Club Tergnier vous invite du 28 juin au 27 août à découvrir la ville d’une façon insolite.

Le principe? À vous de deviner quels lieux, quels bâtiments se cachent derrière ces coins et petits recoins photographiés.

Lancez-vous dans une belle et surprenante déambulation à travers Tergnier ! Gratuit

Vernissage le mardi 28 juin à 18h00 Informations au 03 23 37 25 26 Jerome Halatre – OT Coeur de Picard

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-01-14 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Tergnier Autres Lieu Tergnier Adresse Ville Tergnier lieuville Tergnier Departement Aisne

Tergnier Tergnier Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tergnier/

Découverte insolite de Tergnier Tergnier 2022-06-28 was last modified: by Découverte insolite de Tergnier Tergnier Tergnier 28 juin 2022 Aisne Tergnier

Tergnier Aisne