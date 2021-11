Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Découverte insolite de la médiathèque Jean Jaurès Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Et si, pour les douces journées du patrimoine, les livres, eux aussi avaient droit d’ouvrir leurs pages pour que vous veniez entendre leurs mots : ceux qui jamais ne renoncent ou ceux qui sonnent juste pour le plaisir, ou des mots de plein cœur qui battent dans le sang ! Le Théâtre du Temps Pluriel est heureux de composer avec les élèves de CM1 de l’École Guynemer, et les adultes du conservatoire de théâtre, des « petites formes absurdes et poétiques » pour vous faire voyager le temps d’un instant, au pays des mots libres ! Poussez les portes de la médiathèque Jean Jaurès, le dimanche 17 septembre de 14h30 à 16h30, pour saisir, au détour d’un recueil historique ou d’une bande dessinée, les mots en train de chanter, danser et se raconter !

Entrée libre, sans inscriptions

