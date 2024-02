Découverte insolite de Bibracte Site archéologique de Bibracte Autun, dimanche 17 mars 2024.

Découverte insolite de Bibracte Site archéologique de Bibracte Autun Saône-et-Loire

Partez à l’aventure et challengez-vous pour découvrir le site archéologique de Bibracte. Vous serez encadrés par Marine qui vous guidera tout au long de votre exploration et qui lancera quelques défis sportifs. Pas de panique, tous les niveaux sont acceptés, même les débutants.

L’aventure commencera dès le matin, avec une pause méridienne conviviale où chacun apportera sa spécialité gauloise ou romaine. Nous terminerons pas une visite guidée du musée réalisée par un guide du site, nous permettant de mieux s’imaginer la vie dans cet oppidum.

Devenez nos nouveaux explorateurs/exploratrices, entre amis, en famille ou entre collègues, et revivons l’histoire gallo-romaine de la Bourgogne !

Prévoir la journée complète, sur réservation de 10h à 16h, nous contacter pour plus d’informations (réservation et tarification) (A partir de 6 ans). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 16:30:00

Site archéologique de Bibracte D274

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté insolitetraining@gmail.com

L’événement Découverte insolite de Bibracte Autun a été mis à jour le 2024-02-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)