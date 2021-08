Découverte inédite du clocher de l’église Église Saint-Luc, 18 septembre 2021, La Chapelle-Saint-Luc.

Église Saint-Luc, le samedi 18 septembre à 15:00

### Prenez le temps de venir découvrir l’église Saint-Luc et son clocher avec cette visite unique proposée par Eric Sandri. L’église est également ouverte en visite libre samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Luc Rue Jules Ferry, 10600 La Chapelle-Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00