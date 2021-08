Estissac Mairie d'Estissac Aube, Estissac Découverte inédite de l’horloge de l’hôtel de ville Mairie d’Estissac Estissac Catégories d’évènement: Aube

Estissac

Découverte inédite de l’horloge de l’hôtel de ville Mairie d’Estissac, 18 septembre 2021, Estissac. Découverte inédite de l’horloge de l’hôtel de ville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie d’Estissac Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’une découverte unique de l’horloge donnée par Eugénie Geoffroy en 1898, vous serez guidés par un passioné local, Alain Hordé, horloger d’Estissac. Mairie d’Estissac Place François Mitterrand, 10190 Estissac Estissac Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Estissac Autres Lieu Mairie d'Estissac Adresse Place François Mitterrand, 10190 Estissac Ville Estissac lieuville Mairie d'Estissac Estissac