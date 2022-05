Découverte inédite de la vallée de la Rance Dinan, 8 mai 2022, Dinan.

Découverte inédite de la vallée de la Rance Dinan

2022-05-08 – 2022-05-08

Dinan Côtes d’Armor

Dina’Vig, Kaouann Bretagne et Jeanne Bréard s’associent pour vous proposer une découverte inédite de la vallée de la Rance.

Embarquez pour une croisière commentée de 2h pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de Dinan et de Léhon.

Au programme, des commentaires éclairés d’une vraie guide conférencière, un beau moment de partage et de convivialité autour d’un verre.

Groupe de 8 personnes max

Réservation auprès de Kaouann

+33 2 56 11 00 42

Dinan

