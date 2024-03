Découverte immersive métiers de l’hôtellerie de plein air : ouvrier qualifié de maintenance et employé d’étage (agent de propreté) Camping Domaine du Blanc Pignon La Calotterie, mercredi 20 mars 2024.

Découverte immersive métiers de l’hôtellerie de plein air : ouvrier qualifié de maintenance et employé d’étage (agent de propreté) Des ateliers interactifs pour découvrir les activités du métier; un partage d’expériences et témoignages de stagiaires; une présentation des formations Mercredi 20 mars, 14h00 Camping Domaine du Blanc Pignon

En partenariat avec l’Union Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air des Huats-de-France, l’évènement permettra de découvrir les principales activités des métiers d’ouvrier qualifié de maintenance et d’employé d’étage (agent de propreté) en hôtellerie de plein air grâce à une expérience concrète et immersive. Des ateliers, animés à divers endroits (infrastructures, hébergements) par des formateurs et des stagiaires, permettront de réfléchir ensemble à la résolution de problèmes ou de pannes fréquemment rencontrés. Enfin, les formations visant l’accès aux métiers seront présentées.

Camping Domaine du Blanc Pignon 1056 rue de Montreuil La Calotterie 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France