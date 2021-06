Bègles Plaine des sports - terrain synthétique 4 Bègles, Gironde DECOUVERTE HOCKEY SUR GAZON Plaine des sports – terrain synthétique 4 Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Plaine des sports – terrain synthétique 4, le lundi 19 juillet à 14:00

Sport de plein air et de grand terrain, le hockey sur gazon oppose deux équipes de 11 joueurs(ses) dont 1 gardien de but équipé. Un match se joue en quatre périodes de 15 minutes entre coupées de pauses.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Venez découvrir un sport olympique ! Plaine des sports – terrain synthétique 4 Avenue Pierre Mendès France, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T18:00:00

