Découverte hivernale des marais de Bourges en canoë, 11 février 2023, Bourges Tourisme & Territoires du Cher .

Découverte hivernale des marais de Bourges en canoë

Chemin de Caraqui Bourges Cher

2023-02-11 15:00:00 – 2023-02-11 16:30:00

Bourges

Cher

Dépaysement garanti ! Prévoir des vêtements adaptés à l’activité !I

Savoir nager est obligatoire. Rendez-vous au moins 15 minutes avant le départ de la visite au lieu indiqué. Les visites pourront être annulées et /ou modifiées pour toutes raisons d’opportunité par l’organisateur. Billet non remboursable ni échangeable. Le remboursement des places achetées n’est possible qu’en cas d’annulation totale de la visite du fait des organisateurs.

Cette balade durera près d’une heure et demie au cœur même des jardins d’agréments et maraîchers. Après une rapide initiation, vous n’aurez qu’à donner quelques coups de pagaie et ouvrir grand les yeux pour découvrir ce véritable havre de paix.

+33 2 48 48 00 19

bERRY pTROVINCE RESERVATION

Bourges

dernière mise à jour : 2023-02-07 par Tourisme & Territoires du Cher