Parking de l’espace naturel sensible de la Vallée en Barret, Chemin du Garon, le samedi 18 septembre à 09:00

Au fil des sentiers, trouvez réponse aux questions posées et décodez la question finale. Observation et perspicacité seront vos meilleurs alliés. L’espace naturel sensible dans lequel vous évoluerez est riche de vestiges vieux de 2000 ans. Une découverte historique et architecturale vous attend au détour des chemins.

Nombre de places limité. 3,50 € par personne. Réservation indispensable au plus tard la veille au matin auprès de l’office de tourisme des Monts du Lyonnais.

Si vous souhaitez allier plaisir de la randonnée et découverte culturelle, ce rallye pédestre (8 kilomètres) est fait pour vous. Parking de l’espace naturel sensible de la Vallée en Barret,Chemin du Garon 69630 Chaponost Chaponost Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

