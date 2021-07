Découverte historique d’une base aérienne Base aérienne 106, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mérignac.

Découverte historique d’une base aérienne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Base aérienne 106

### Découvrez les missions et unités emblématiques qui composent la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac à travers une grande exposition et une visite guidée exceptionnelle des infrastructures. Vous en apprendrez davantage sur la richesse patrimoniale des armées et la diversité des missions des aviateurs à l’occasion de l’édition 2021 des Journées européennes du patrimoine, placées sous la thématique « Patrimoine pour tous ». Pour son ouverture exceptionnelle au grand public, la base aérienne 106 et son personnel vous proposent : – des visites guidées et des points historiques, – une exposition exceptionnelle d’aéronefs d’hier et d’aujourd’hui, – des stands d’information sur les missions principales de l’Armée de l’air et de l’espace et les unités qui composent la base aérienne 106.

Gratuit. Un dispositif de sécurité sera mis en place à l’entrée (fouille).

Découvrez les missions et unités emblématiques qui composent la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac à travers une grande exposition et une visite guidée exceptionnelle des infrastructures.

Base aérienne 106 227 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00