Domrémy-la-Pucelle Église Saint-Rémy Domrémy-la-Pucelle, Vosges Découverte guidée et libre de l’église paroissiale où Jeanne d’Arc s’est faite baptisée Église Saint-Rémy Domrémy-la-Pucelle Catégories d’évènement: Domrémy-la-Pucelle

Vosges

Découverte guidée et libre de l’église paroissiale où Jeanne d’Arc s’est faite baptisée Église Saint-Rémy, 18 septembre 2021, Domrémy-la-Pucelle. Découverte guidée et libre de l’église paroissiale où Jeanne d’Arc s’est faite baptisée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Rémy

### Venez découvrir les trésors que possède cet édifice : fonds baptismaux, sculptures, vitraux… Église du baptême de Jeanne d’Arc, l’église Saint-Rémy offre encore, en dépit de nombreux remaniements, quelques beaux témoignages de l’époque de la Pucelle, en particulier le bénitier et le baptistère.

Gratuit. Entrée libre. Visite libre samedi et dimanche de 9h à 18h. Visite guidée samedi et dimanche à 15h et 16h30. Durée de la visite guidée : environ 45 min.

Venez découvrir les trésors que renferme cet édifice : fonds baptismaux, sculptures, vitraux… Église Saint-Rémy 2 rue Principale, 88630 Domrémy-la-Pucelle Domrémy-la-Pucelle Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Domrémy-la-Pucelle, Vosges Autres Lieu Église Saint-Rémy Adresse 2 rue Principale, 88630 Domrémy-la-Pucelle Ville Domrémy-la-Pucelle lieuville Église Saint-Rémy Domrémy-la-Pucelle