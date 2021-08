Soetrich Réserve Naturelle Nationale de Hettange-Grande Moselle, Soetrich Découverte guidée d’une réserve naturelle nationale Réserve Naturelle Nationale de Hettange-Grande Soetrich Catégories d’évènement: Moselle

Soetrich

Découverte guidée d’une réserve naturelle nationale Réserve Naturelle Nationale de Hettange-Grande, 18 septembre 2021, Soetrich. Découverte guidée d’une réserve naturelle nationale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Réserve Naturelle Nationale de Hettange-Grande Gratuit. Limité à 20 personnes. Chaussures de marche, imperméable (suivant conditions météo).

Profitez de ce weekend patrimonial pour découvrir le milieu naturel remarquable d’Hettange-Grande et les spécificités géologiques à valeur internationale qu’il renferme. Réserve Naturelle Nationale de Hettange-Grande 1 allée Renevier, 57330 Hettange-Grande Soetrich Cité d’Hettange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Soetrich Autres Lieu Réserve Naturelle Nationale de Hettange-Grande Adresse 1 allée Renevier, 57330 Hettange-Grande Ville Soetrich lieuville Réserve Naturelle Nationale de Hettange-Grande Soetrich