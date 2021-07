Lège-Cap-Ferret La Cabane du résinier Gironde, Lège-Cap-Ferret Découverte guidée d’une réserve naturelle La Cabane du résinier Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

### Visite guidée naturaliste au sein de la réserve naturelle des prés salés d’Arès-Lège, avec du matériel d’observation. Accompagnés d’un guide naturaliste, venez découvrir la Réserve Naturelle Nationale d’Arès et Lège Cap-Ferret à travers son histoire et sa biodiversité. Tout au long de la visite de ce patrimoine écologique et paysager, vous pourrez réaliser des observations opportunistes de la flore et de la faune sauvage.

Gratuit. Réservation fortement conseillée (places limitées). Matériel : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, anti-moustique et bouteille d’eau.

