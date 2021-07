Parey-Sous-Montfort Domaine de l'ancienne maison seigneuriale de la famille du Houx d'Hennecourt Parey-Sous-Montfort, Vosges Découverte guidée d’une maison seigneuriale et de ses jardins Domaine de l’ancienne maison seigneuriale de la famille du Houx d’Hennecourt Parey-Sous-Montfort Catégories d’évènement: Parey-Sous-Montfort

### Découvrez le petit château de Parey-sous-Montfort et ses jardins. Grâce à une visite commentée, découvrez une partie des intérieurs (vestibules, salon, salle à manger) et le jardin à l’Italienne, ainsi que les potagers. Vous pourrez également profiter d’une exposition de la collection d’objets anciens de Jean Marie Gadaut : « un objet pour 100 métiers », dans l’orangerie.

3€ adulte ; gratuit -16 ans. Visite guidée uniquement, départ en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T19:00:00

