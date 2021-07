Sedan Église Saint-Charles-Borromée Ardennes, Sedan Découverte guidée d’une église catholique, anciennement temple protestant. Église Saint-Charles-Borromée Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

### Le guide vous présentera l’histoire et l’architecture de l’église Saint-Charles, ancien temple protestant. Présentation de l’édifice par le délégué au patrimoine de la paroisse Saint-Laurent.

Gratuit. Entrée gratuite.

Le guide vous présentera l’histoire et l’architecture de l’église Saint-Charles, ancien temple protestant. Église Saint-Charles-Borromée 12 Place d’Armes, 08200 Sedan Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

