Eschau Abbatiale Saint-Trophime Bas-Rhin, Eschau Découverte guidée d’une abbatiale millénaire remarquable Abbatiale Saint-Trophime Eschau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Eschau

Découverte guidée d’une abbatiale millénaire remarquable Abbatiale Saint-Trophime, 18 septembre 2021, Eschau. Découverte guidée d’une abbatiale millénaire remarquable

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbatiale Saint-Trophime Gratuit.

À l’occasion de ce week-end patrimonial, profitez d’une visite guidée de l’abbatiale romane Saint-Trophime d’Eschau, la plus ancienne église romane d’Alsace, édifiée en 996. Abbatiale Saint-Trophime Rue de la 1ère Division Blindée, 67114 Eschau Eschau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Eschau Autres Lieu Abbatiale Saint-Trophime Adresse Rue de la 1ère Division Blindée, 67114 Eschau Ville Eschau lieuville Abbatiale Saint-Trophime Eschau