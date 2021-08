Les Éparges Maison du site Les Éparges, Meuse Découverte guidée d’un village profondément marqué par la Grande Guerre Maison du site Les Éparges Catégories d’évènement: Les Éparges

Découverte guidée d'un village profondément marqué par la Grande Guerre

Maison du site, le dimanche 19 septembre à 13:00 Gratuit. Départ des visites : toutes les heures à partir de 13h (dernière visite 18h). Durée de la visite : 50 minutes.

Venez visiter le village des Éparges, l’espace Maurice Genevoix, l’église et ses ex voto (collection remarquable), son calvaire etc. Maison du site 2 bis place Maurice Genevoix, 55160 Les Éparges Les Éparges Meuse

