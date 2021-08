Bar-le-Duc Collège Gilles de Trèves Bar-le-Duc, Meuse Découverte guidée d’un collège vieux de quatre siècles Collège Gilles de Trèves Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

### Le collège Gilles de Trèves, fondé à la Renaissance, est l’un des rares collèges de France conservés de nos jours, sans réelles transformations. Son histoire est exemplaire de l’évolution de l’enseignement durant quatre siècles : apprentissage du latin, enseignement des humanités, application des préceptes pédagogiques de Jean-Jacques Rousseau, mise aux normes de l’hygiénisme à la fin du XIXe siècle.

Gratuit. Sur inscription, détails à venir.

Le collège Gilles de Trèves, fondé à la Renaissance, est l'un des rares collèges de France conservés de nos jours, sans réelles transformations. Collège Gilles de Trèves Rue Gilles de Trèves, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

