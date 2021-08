Rosenwiller Cimetière Israélite Bas-Rhin, Rosenwiller Découverte guidée d’un cimetière israélite de plus de trois siècles Cimetière Israélite Rosenwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosenwiller

Découverte guidée d’un cimetière israélite de plus de trois siècles Cimetière Israélite, 19 septembre 2021, Rosenwiller. Découverte guidée d’un cimetière israélite de plus de trois siècles

Cimetière Israélite, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Rdv pour la visite à l’entrée du cimetière.

Venez découvrir le cimetière israélite de Rosenwiller à l’occasion d’une visite guidée et écoutez les commentaires de Marc Friedmann. Cimetière Israélite Route de Grendelbruch, 67560 Rosenwiller Rosenwiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosenwiller Autres Lieu Cimetière Israélite Adresse Route de Grendelbruch, 67560 Rosenwiller Ville Rosenwiller lieuville Cimetière Israélite Rosenwiller