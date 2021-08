Gardères Château de Gardères Gardères, Hautes-Pyrénées Découverte guidée d’un château du XVIIIe siècle et de ses jardins Château de Gardères Gardères Catégories d’évènement: Gardères

### À l’occasion de ce week-end patrimonial, laissez-vous guider dans le château de Gardères et profitez d’une visite des jardins au son de la harpe de Stessie les après-midi. Découvrez la « renaissance » du château qui retrouve petit à petit son authenticité d’autrefois grâce à de grandes rénovations. De nombreux artisans seront présents. Possibilité de déjeuner sur place, sur réservation.

5€, gratuit -13 ans. Entrée libre. Départ des visites guidées en fonction de l’arrivée des visiteurs. Jardins partiellement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

