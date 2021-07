Pange Château de Pange Moselle, Pange Découverte guidée d’un château du XVIIIe siècle Château de Pange Pange Catégories d’évènement: Moselle

Pange

Découverte guidée d’un château du XVIIIe siècle Château de Pange, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pange. Découverte guidée d’un château du XVIIIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Pange

### Suivez les propriétaires pour découvrir le château de Pange et son parc. Cette demeure a été édifiée en 1720 par Jean-Baptiste Thomas, marquis de Pange. Aujourd’hui, ses descendants sont heureux de vous recevoir, pour vous conter l’histoire d’une ancienne famille lorraine.

5€ adulte ; gratuit -18 ans. Entrée libre.

Suivez les propriétaires et découvrez cette demeure du XVIIIe siècle et son parc Château de Pange 3 allées des Tilleuls, 57530 Pange Pange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Pange Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Pange Adresse 3 allées des Tilleuls, 57530 Pange Ville Pange lieuville Château de Pange Pange